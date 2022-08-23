ＮＹ円、１３７円半ば

2022年8月23日 21時46分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】２３日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時半現在、前日比０４銭円高ドル安の１ドル＝１３７円４３～５３銭を付けた。ユーロは１ユーロ＝０・９９１３～２３ドル、１３６円３４～４４銭。
　朝方は手掛かり材料に乏しく、もみ合う展開だった。

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