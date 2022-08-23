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ドイツとカナダがエネルギー協力 ＬＮＧ欧州輸出も検討
【ベルリン共同】ドイツのショルツ首相とカナダのトルドー首相は２２日、カナダ東部モントリオールで会談し...
8月23日
予算要求、１１０兆円規模に 防衛、社会保障費が高止まり
国の２０２３年度当初予算編成で、各省庁が財務省に要求する総額が１１０兆円規模となることが２３日、分か...
オロナミンＣ値上げへ 大塚製薬、ファイブミニも
大塚製薬は２３日、瓶飲料「オロナミンＣドリンク」と「ファイブミニ」「ファイブミニ プラス」の希望小売...
東京円、一時１３７円７０銭 １カ月ぶり円安ドル高水準
２３日の東京外国為替市場の円相場はドルに対して下落し、一時１ドル＝１３７円７０銭を付けた。７月２２日...
７月のスーパー売上、１・８％増 百貨店は５カ月連続プラス
日本チェーンストア協会が２３日発表した７月の全国スーパー売上高は、既存店ベースで前年同月比１・８％増...
最低賃金、全国平均９６１円 ３１円増、２２道県が目安額超え
厚生労働省は２３日、２０２２年度の最低賃金の全国平均額が、現在より３１円増の時給９６１円になったと発...