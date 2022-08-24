栃木県庁

栃木県と宇都宮市は二十三日、新たに二千七百二人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計十八万三百十六人になった。県は八十歳以上の男性患者一人の死亡も発表し、死亡者数は四百人に達した。

栃木市の三カ所の高齢者施設で計四十九人、鹿沼市の同施設で八人、野木町の同施設で四十七人、小山市の障害者施設で三十八人の感染がそれぞれ分かり、県は四百二〜四百七例目のクラスター（感染者集団）と判断した。（小川直人）

居住地別の新規感染者は次の通り。

▽２３日発表（２７０２人）

宇都宮市７６８人、那須塩原市１９８人、小山市１８６人、鹿沼市１８２人、栃木市１７４人、足利市１６４人、佐野市１３０人、日光市１２８人、大田原市１２２人、真岡市１１０人、下野市８６人、高根沢町５３人、上三川町４９人、さくら市４４人、矢板市３８人、野木町３７人、益子町、壬生町各２９人、那須町２７人、芳賀町２６人、那須烏山市２５人、那珂川町１５人、茂木町、市貝町各１２人、塩谷町９人、県外４４人、調査中５人。

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