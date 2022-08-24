【午前】９時３３分、公邸で谷公一防災担当相、村田隆内閣危機管理監、榊真一内閣府政策統括官、岡村次郎国土交通省水管理・国土保全局長。１０時７分、林芳正外相、鈴木俊一財務相、西村康稔経済産業相、浜田靖一防衛相、松野博一、木原誠二、磯崎仁彦、栗生俊一正副官房長官、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、中込正志外務省欧州局長、神田真人財務官、平井裕秀経産審議官、増田和夫防衛省防衛政策局長。

【午後】１時１０分、松野、木原、磯崎、栗生正副官房長官。２時１分、馳浩石川県知事らによるブドウの贈呈。１４分、西村康稔ＧＸ実行推進担当相、飯田祐二内閣官房ＧＸ実行推進室長、多田明弘経産事務次官、保坂伸資源エネルギー庁長官。５６分、加藤勝信厚生労働相、小倉将信少子化対策担当相、山際大志郎経済再生担当相、山崎史郎内閣官房参与、大島一博厚労事務次官。４時１分、国際パラリンピック委員会（ＩＰＣ）のパーソンズ会長の表敬。永岡桂子文部科学相、小倉将信共生社会担当相同席。５時５分、鈴木財務相、木原官房副長官、新原浩朗内閣官房新しい資本主義実現本部事務局長代理、金融庁の中島淳一長官、堀本善雄政策立案総括官、井藤英樹企画市場局長。（面会はオンライン形式による）



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