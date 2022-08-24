＜新型コロナ＞茨城県で4039人感染、4人死亡

2022年8月24日 21時36分
茨城県庁

茨城県庁

　茨城県と水戸市は24日、新型コロナウイルスに感染して療養していた70～90代の男女4人の死亡を発表した。県内の死者は累計547人になった。
　また、新たに4039人の感染を発表。県内の感染者は累計29万4545人になった。
　24日現在、療養者の総数は2万5476人。自宅療養中が2万3886人、入院中が527人（重症5人）など。（長崎高大）
【関連記事】感染者の全数把握見直し　都道府県判断で高齢者らに限定　「遅すぎる」医療現場から不満も＜新型コロナ＞

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

茨城の新着

記事一覧