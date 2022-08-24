茨城県庁
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水田が広がる田園風景の中、乱立する巨大な「ロケット」が目に飛び込む。近づくと「今は修理の時代...
8月24日
城里町長選告示 現新の一騎打ち
茨城県の城里町長選は二十三日告示され、元町議の新人河原井大介氏（４２）と、三期目を目指す現職上遠野（...
森英恵さんゆかりの水戸芸術館 過去3回展覧会を回顧 服や仕事道具 写真や映像で紹介
十一日に九十六歳で死去したファッションデザイナーの森英恵（はなえ）さんが過去に水戸芸術館（茨...
矢口新聞 地元・土浦愛あふれ 身辺の出来事、絵日記風に 在住のイラストレーターが個展
生まれも育ちも茨城県土浦市、そして今も市内に住むイラストレーター「かえるかわる子」こと矢口祥...
8月23日
健康や平和、短冊に願い 下妻・大宝八幡宮で風鈴まつり
関東最古の八幡宮として知られる茨城県下妻市の大宝八幡宮で「風鈴まつり」が開かれている。近隣の...
＜新型コロナ＞茨城県で3785人感染、5人死亡
茨城県は22日、新型コロナウイルスに感染して入院していた60〜90代の男女5人が死亡したと発表した...
8月22日