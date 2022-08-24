また、新たに4039人の感染を発表。県内の感染者は累計29万4545人になった。

24日現在、療養者の総数は2万5476人。自宅療養中が2万3886人、入院中が527人（重症5人）など。（長崎高大）

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