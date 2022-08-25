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大統領、クリミア奪還宣言 独立記念日に全土空襲警報
【キーウ共同】ウクライナは２４日、ロシアの侵攻から半年の節目と重なる独立記念日を迎えた。ゼレンスキー...
8月25日
バイデン米政権がウクライナに4100億円規模の追加軍事支援 1度の支援額では最大
【ワシントン＝浅井俊典】バイデン米大統領は２４日、ウクライナに対して２９億８０００万ドル（約４１００...
8月24日
米、４千億円超の軍事支援 過去最大、防空システム
【ワシントン共同】バイデン米大統領は２４日、ウクライナに対し、２９億８千万ドル（約４１００億円）分の...
「テロ国家と停戦はない」とゼレンスキー氏 ウクライナ独立記念日、ロシアが攻撃強化か
ウクライナはロシアによる全面侵攻から半年となる２４日、旧ソ連からの独立記念日を迎えた。ゼレンスキー大...
「弓引きポーズ」商標申請 陸上ボルトさんロゴで使用
陸上男子短距離の元スター選手、ウサイン・ボルトさんが、五輪などで勝利した際に見せた「弓引きポーズ」を...
核武装可能とタカ派懐柔 ＮＰＴ巡り外務省工作の機密文書
１９７６年の核拡散防止条約（ＮＰＴ）の批准に向け、反対論が根強かった自民党議員らに対して外務省が展開...