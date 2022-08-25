駅にミサイル攻撃で死傷者　東部でとゼレンスキー氏

2022年8月25日 01時01分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は２４日、国連安全保障理事会の会合にオンライン参加し、ロシア側が東部ドニエプロペトロフスク州の鉄道駅をミサイル攻撃し、死傷者が出たと明らかにした。
　安保理会合の準備中に攻撃の報告を受けたといい「これがわれわれの日常だ。ロシアが会合前に行ったことだ」と憤りをあらわにした。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

国際の新着

記事一覧