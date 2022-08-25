【午前】９時、公邸で加藤勝信厚生労働相、松野博一、木原誠二、栗生俊一正副官房長官、山際大志郎経済再生担当相、藤井健志官房副長官補、森昌文首相補佐官、迫井正深内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、安藤俊英外務省領事局長、厚労省の大島一博事務次官、福島靖正医務技監。１０時１分、尾身茂新型コロナウイルス感染症対策分科会長、岡部信彦川崎市健康安全研究所長、国立感染症研究所の脇田隆字所長、斎藤智也感染症危機管理研究センター長。４１分、外務省の小野啓一外務審議官、長岡寛介中東アフリカ局長、米谷光司アフリカ部長、植野篤志国際協力局長、神田真人財務官、小川良介農林水産審議官、平井裕秀経済産業審議官、林俊行国土交通審議官。１１時２１分、田和宏内閣府事務次官、黒川清政策研究大学院大名誉教授。３１分、外務省の小野外務審議官、長岡中東アフリカ局長、米谷アフリカ部長、植野国際協力局長。

【午後】１時３３分、報道各社のインタビュー。２時１分、ＧＸ実行会議。３時５分、長崎幸太郎山梨県知事。森屋宏自民党県連会長、堀内詔子前ワクチン接種推進担当相同席。４時８分、国家安全保障会議。３８分、浜田靖一防衛相。５時４２分、松野、木原、栗生正副官房長官。６時８分、谷公一国家公安委員長、中村格警察庁長官。木原、栗生両官房副長官同席。（いずれもオンライン形式による）



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