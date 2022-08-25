＜新型コロナ＞茨城県で新たに4654人の感染確認、6人死亡

2022年8月25日 20時57分
（左から）茨城県警、茨城県庁、茨城県県議会

（左から）茨城県警、茨城県庁、茨城県県議会

　茨城県と水戸市は２５日、新型コロナウイルスに感染して医療機関や福祉施設で療養していた６０～９０代の男女６人が死亡したと発表した。県内の死者は累計５５３人になった。
　また、新たに４６５４の感染を発表。県内の感染者は累計２９万９１９９人になった。
　２５日現在、療養者の総数は２万７０７４人。自宅療養中が２万５５３１人、入院中が５３２人（重症６人）などとなっている。（保坂千裕）
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