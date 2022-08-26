茨城県庁
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水戸舞台のミステリー 鈴木洋平監督・映画「あぼっけ」 10月クランクイン
日立市出身で水戸市在住の映画監督・鈴木洋平さん（３８）の新作映画「あぼっけ」が十月、クランク...
8月26日
「戦争遺児生まないように」 茨城県戦没者追悼式 遺族ら600人が献花
茨城県主催の戦没者追悼式が二十五日、水戸市千波町のザ・ヒロサワ・シティ会館で開かれた。新型コ...
物価対策など117億7500万円 茨城県が補正予算案発表
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政府の原発再稼働方針は「独裁的」 東海第二周辺住民「事故が解決した印象与える恐れ」
政府が来年夏以降、日本原子力発電東海第二原発（茨城県東海村）を含む7原発の再稼働を目指す方針...
8月25日
＜新型コロナ＞茨城県で新たに4654人の感染確認、6人死亡
茨城県と水戸市は２５日、新型コロナウイルスに感染して医療機関や福祉施設で療養していた６０～９０代の男...
全国初 大洗でカジキ釣り国際大会 規制緩和で外国人参加 27、28日 地域のブランド力向上狙い
二十七、二十八日に茨城県大洗町で開催されるカジキ釣り大会「大洗インターナショナルフィッシング...