＜新型コロナ＞茨城県で新たに3611人の感染確認、7人死亡　累計感染者30万人超える

2022年8月26日 20時53分
茨城県庁

茨城県庁

　茨城県は26日、新型コロナウイルスに感染して療養していた70〜90代の男女7人の死亡を発表した。1日の発表数では過去最多と同数。県内の死者数は累計560人になった。
　また、県と水戸市は新たに3611人の新規感染を発表。累計は30万2810人になり、30万人を超えた。
　26日現在、療養者の総数は2万6762人。（長崎高大）
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