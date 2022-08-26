茨城県庁

茨城県は26日、新型コロナウイルスに感染して療養していた70〜90代の男女7人の死亡を発表した。1日の発表数では過去最多と同数。県内の死者数は累計560人になった。

また、県と水戸市は新たに3611人の新規感染を発表。累計は30万2810人になり、30万人を超えた。

26日現在、療養者の総数は2万6762人。（長崎高大）

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