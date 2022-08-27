<新型コロナ>茨城県で新たに3791人が感染、４人死亡

2022年8月27日 21時14分
（左から）茨城県警、茨城県庁、茨城県県議会

（左から）茨城県警、茨城県庁、茨城県県議会

　﻿県は27日、新型コロナウイルスに感染して療養していた80〜90代の女性4人の死亡を発表した。県内の死者は累計564人になった。
　県と水戸市は3791人の新規感染を発表。県内の感染者は累計30万6601人になった。
　27日現在、療養者の総数は2万6349人。自宅療養中が2万4853人、入院中が534人（重症5人）など。（宮尾幹成）
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