﻿県は27日、新型コロナウイルスに感染して療養していた80〜90代の女性4人の死亡を発表した。県内の死者は累計564人になった。

県と水戸市は3791人の新規感染を発表。県内の感染者は累計30万6601人になった。

27日現在、療養者の総数は2万6349人。自宅療養中が2万4853人、入院中が534人（重症5人）など。（宮尾幹成）

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