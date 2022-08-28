﻿ 茨城県は28日、新型コロナウイルスに感染して療養していた70〜90代の男女5人が死亡したと発表した。県内の死者は累計569人になった。

県と水戸市は3508人の新規感染を発表。県内の感染者は累計31万109人になった。

28日現在、療養者の総数は2万6126人で、うち539人が入院中。（宮尾幹成）

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