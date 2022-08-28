＜新型コロナ＞茨城県で新たに3508人感染、5人死亡

2022年8月28日 20時56分
（左から）茨城県警、茨城県庁、茨城県県議会

（左から）茨城県警、茨城県庁、茨城県県議会

﻿　茨城県は28日、新型コロナウイルスに感染して療養していた70〜90代の男女5人が死亡したと発表した。県内の死者は累計569人になった。
　県と水戸市は3508人の新規感染を発表。県内の感染者は累計31万109人になった。
　28日現在、療養者の総数は2万6126人で、うち539人が入院中。（宮尾幹成）
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