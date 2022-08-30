＜新型コロナ＞千葉県で新たに4637人が感染

2022年8月30日 17時07分
﻿
　千葉県内では30日、新型コロナウイルスに4637人が感染し、60〜90代以上の男女11人が死亡したと発表された。
【関連記事】＜新型コロナ＞千葉県「BA.5対策宣言」を延長　無料PCR検査事業を9月1日再開

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

千葉の新着

記事一覧