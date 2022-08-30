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勝浦市長に照川由美子さん 初の女性 元小学校長・元市議 「人づくりへの投入は大胆に」
千葉県勝浦市の土屋元（はじめ）市長の死去に伴う市長選は二十八日、投票が行われ、即日開票の結果...
8月30日
＜新型コロナ＞千葉県「BA.5対策宣言」を延長 無料PCR検査事業を9月1日再開
千葉県は二十九日、県民や事業者に感染予防策の徹底を促す「ＢＡ・５対策強化宣言」の期間を、来月三十日ま...
県内著名人が「ニセ電話詐欺注意を」 千葉市管轄5署、動画を作成
ニセ電話詐欺を防ごうと、千葉市を管轄する千葉中央、北、南、西、東の五署は県の著名人が出演する...
起訴状に「Ｘ」と表記された前市川市長、秘密情報を持ち出したのに…なぜ立件見送り？ 入札妨害事件
千葉県市川市の公共工事を巡る入札妨害事件で、前市長の村越祐民氏（４８）の「私設秘書」ら３人が...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに4299人が感染 40代軽症女性が自宅で急変するなど10人死亡
千葉県内では29日、新型コロナウイルスに4299人が感染し、40〜90代以上の男女10人が死...
8月29日
70年ぶり発見、幻の古文書 館山市立博物館 里見氏収蔵資料展で来月まで特別公開
里見家最後の殿様・里見忠義（一五九四〜一六二二年）の没後四百年に合わせた収蔵資料展「里見家断...