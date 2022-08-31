関連キーワード
海賊版対策の無料相談窓口を開設 文化庁、中小出版や個人に助言
文化庁は３０日、漫画やアニメなどの海賊版サイトによる著作権侵害に関する無料の相談窓口を開設した。海外...
8月30日
ウクライナからスイスへ避難、映画と同じように…9月公開「オルガの翼」主演の女性
親ロシア派のヤヌコビッチ大統領を追放したウクライナのマイダン革命（2014年）を題材にした映...
主題歌はｂａｃｋ ｎｕｍｂｅｒ ＮＨＫ朝ドラ「舞いあがれ！」
ＮＨＫは３０日、１０月３日から放送が始まる連続テレビ小説「舞いあがれ！」の主題歌に、３人組ロックバン...
乃木坂掛橋さん転落、軽傷 神宮球場のライブステージ
２９日午後８時３５分ごろ、東京都新宿区の神宮球場で開かれていたアイドルグループ「乃木坂４６」のライブ...
東京コレクション開幕 ２３年春夏、オンラインも
最新ファッションを国内外に発信する２０２３年春夏の東京コレクション（楽天ファッション・ウィーク東京）...
8月29日
奈良県内４年分の発掘成果を展示 橿考研博物館、改修後初
奈良県立橿原考古学研究所付属博物館（同県橿原市）で、県内の発掘成果を紹介する速報展「大和を掘る」が９...