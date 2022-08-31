ロバート・ルポーン氏死去　米俳優

2022年8月31日 06時54分 （共同通信）
　ロバート・ルポーン氏（米俳優）米メディアによると２７日、膵臓がんのため死去、７６歳。
　４６年、ニューヨーク生まれ。６０年代から俳優として活動を始め、さまざまな演劇やテレビドラマで活躍。人気ドラマシリーズ「ザ・ソプラノズ　哀愁のマフィア」や「セックス・アンド・ザ・シティ」にも出演した。（ニューヨーク共同）

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