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茨城県内初の三人制男子プロバスケットボールチーム「茨城ＢＡＣＫ ＢＯＮＥ（バックボーン）」が...
9月1日
日本と海外の昆虫を対比 1万2000点の標本 坂東・県自然博物館
ミュージアムパーク県自然博物館（茨城県坂東市）で、企画展「昆虫展 みんな集まれ！日本のむし・...
＜新型コロナ＞茨城県で新たに3344人感染、6人死亡
茨城県は３１日、新型コロナウイルスに感染して療養していた７０～９０代の男女６人が死亡したと発表した。...
8月31日
原子力機構大洗研 高温ガス炉の実験炉の運転再開1年余 安全性試験着手も 続く中断
日本原子力研究開発機構大洗研究所（茨城県大洗町）の高温ガス炉の実験炉「高温工学試験研究炉（Ｈ...
＜マンスリー原子力施設＞三菱原燃 核燃料製造再開へ
★…加圧水型軽水炉（ＰＷＲ）向けの核燃料製造・販売を営む三菱原子燃料（東海村）は２３日、新規制基準に...
＜新型コロナ＞茨城県で新たに1796人が感染、７人死亡
県と水戸市は30日、新型コロナウイルスに感染して療養していた70〜80代の男女7人が死亡したと発表し...
8月30日