﻿ 茨城県と水戸市は1日、新型コロナウイルスに感染して入院していた70〜90代の男女5人が死亡したと発表した。県内の死者は累計591人になった。

また、新たに3002人の感染を発表。県内の感染者は累計32万491人になった。

1日現在、療養者の総数は2万2178人。自宅療養中が2万786人、入院中が482人（重症5人）などとなっている。（保坂千裕）

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