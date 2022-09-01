＜新型コロナ＞茨城県で3002人が感染、5人死亡

2022年9月1日 20時41分

﻿　茨城県と水戸市は1日、新型コロナウイルスに感染して入院していた70〜90代の男女5人が死亡したと発表した。県内の死者は累計591人になった。
　また、新たに3002人の感染を発表。県内の感染者は累計32万491人になった。
　1日現在、療養者の総数は2万2178人。自宅療養中が2万786人、入院中が482人（重症5人）などとなっている。（保坂千裕）
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