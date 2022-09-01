ソ０―７ロ（１日）　井上が先制ソロ含む３打点

2022年9月1日 21時36分 （共同通信）
　２回ロッテ１死、井上が右越えに先制ソロを放つ＝ペイペイドーム

　２回ロッテ１死、井上が右越えに先制ソロを放つ＝ペイペイドーム

　ロッテが４連勝。二回に井上のソロで先制し、三回にも井上の２点二塁打などで３点、九回は中村奨の２ランなどで３点を加えた。美馬が７回３安打無失点で７勝目を挙げた。ソフトバンクは散発４安打で、２試合連続の零敗を喫した。

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