【午前】８時５分、官邸。２５分、総合防災訓練の第１回緊急災害対策本部会議、大村秀章愛知県知事とテレビ会議、臨時閣議。９時２分、同訓練の記者会見。１０時１９分、千葉市中央区の「９都県市合同防災訓練」会場の千葉市蘇我スポーツ公園。寺田稔総務相、浜田靖一防衛相、谷公一防災担当相、熊谷俊人千葉県知事ら出迎え。２６分、救出救助訓練などを視察。４９分、仮想現実（ＶＲ）起震車や段ボールベッドの設置などを体験。１１時１８分、火災防御訓練などを視察。３３分、閉会式に出席し、あいさつ。

【午後】０時４０分、公邸。５７分、官邸。１時４５分、岡野正敬官房副長官補に辞令交付。松野博一、木原誠二、磯崎仁彦、栗生俊一正副官房長官、滝崎成樹前官房副長官補同席。５１分、橋本和仁内閣官房科学技術顧問、島田和久内閣官房参与に辞令交付。松野、木原、磯崎、栗生正副官房長官同席。２時４６分、加藤勝信厚生労働相、松野、木原、磯崎、栗生正副官房長官、森昌文首相補佐官、迫井正深内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、伊藤豊金融庁監督局長、厚労省の大島一博事務次官、福島靖正医務技監。３時２３分、加藤厚労相、松野、木原、磯崎、栗生正副官房長官、森首相補佐官、迫井内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、厚労省の大島事務次官、福島医務技監。６時３８分、公邸。



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