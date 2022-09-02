竹内日出男さん死去　脚本家

2022年9月2日 07時46分
　竹内日出男さん（たけうち・ひでお＝脚本家）８月３０日、心不全のため東京都杉並区の病院で死去、８８歳。兵庫県出身。葬儀・告別式は近親者で行う。喪主は長男道郎（みちお）さん。５７年にＮＨＫ入局。連続テレビ小説「北の家族」などのプロデューサーを務めた。退局後はテレビドラマ「中学生日記」や多くのラジオドラマを手がけた。

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