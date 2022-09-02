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三條町子さん死去 歌手
三條町子さん（さんじょう・まちこ＝歌手、本名藤田信子＝ふじた・のぶこ）８月３０日、老衰のため...
9月1日
植田泰治さん死去 映画プロデューサー
植田泰治さん（うえだ・たいじ＝映画プロデューサー）８月２９日、心不全のため死去、８６歳。東京都出身。...
鈴木敏男さん死去 元朝日新聞社専務
鈴木敏男さん（すずき・としお＝元朝日新聞社専務）８月２６日、老衰のため死去、９７歳。兵庫県出身。葬儀...
【評伝】ゴルバチョフ元大統領 「核の惨劇防ぐ」を信条に、民主化と平和へ衰えぬ情熱
91歳で死去したゴルバチョフ元ソ連大統領は昨年8月、体調が万全ではない中、本紙の書面インタビューに...
8月31日
ゴルバチョフ元ソ連大統領が死去、91歳 ペレストロイカ推進し冷戦終結、ノーベル平和賞受賞
【モスクワ＝小柳悠志】旧ソ連末期に共産党独裁体制を変革するペレストロイカを推進し、東西冷戦を終結に...
石橋大吉さん死去 元民主党衆院議員、石橋通宏立憲民主党参院議員の父
石橋大吉さん（いしばし・だいきち＝元民主党衆院議員、石橋通宏立憲民主党参院議員の父）２６日、急性肺炎...