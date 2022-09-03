【午前】８時５３分、官邸。９時２分、閣議。１７分、新型コロナウイルス感染症の政府対策本部。４３分、鈴木俊一財務相、木原誠二官房副長官、財務省の茶谷栄治事務次官、住沢整主税局長。１０時１２分、西村明宏環境相。３３分、「デジ田甲子園」表彰式。５６分、「デジ田甲子園」用のビデオメッセージ収録。１１時１７分、森昌文首相補佐官、吉岡幹夫国土交通省技監。３０分、露木康浩、中村格新旧警察庁長官。３６分、文部科学省の柳孝、義本博司新旧事務次官、伯井美徳、丸山洋司新旧文科審議官。

【午後】０時、山口那津男公明党代表と会食。２時３２分、国家安全保障会議。５３分、神田真人財務官、保坂伸資源エネルギー庁長官。３時１３分、バーガー米海兵隊司令官の表敬。３１分、萩生田光一自民党政調会長。４時３５分、森本加奈、宮川博行新旧内閣府独立公文書管理監。５時２分、高橋憲一国家安全保障局次長、滝沢裕昭内閣情報官、納冨中内閣衛星情報センター所長。１４分、滝沢内閣情報官。６時１６分、東京・桜丘町のセルリアンタワー東急ホテル。宴会場「ボールルーム」で東急グループ創立１００周年記念祝賀会に出席し、あいさつ。７時９分、公邸。



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