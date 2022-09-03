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髪の長さ、下着の色 ブラック校則「すぐに見直すべき」 千葉県内公立中の半数以上で規定
子どもへの人権侵害の恐れがある「ブラック校則」について、千葉県弁護士会は１日、県内の公立中学...
9月3日
「言葉の暴力」1.5倍に 千葉市21年度調査 児童生徒への体罰・セクハラ
千葉市が二〇二一年度に全市立学校の児童・生徒らに実施した体罰とセクハラの実態を尋ねるアンケート結果が...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに5202人感染 17人死亡
千葉県内では２日、新型コロナウイルスに５２０２人が感染し、６０～９０代以上の男女１７人が死亡...
9月2日
教職員の働き方改革を 市川市教委が「夏休み短縮案」 「酷暑期の授業増はリスク」の声も
教職員の長時間勤務が社会問題になる中、千葉県市川市教育委員会は、働き方改革などの一環で小中学...
沿線地域の魅力発信 ラッピング車両、北総線で運行
北総線で８月３１日、ラッピング車両１編成（８両）の運行が始まった。１０月１日からの運賃引き下...
＜新型コロナ＞千葉県で6051人が新規感染、13人死亡
千葉県内では1日、新型コロナウイルスに6051人が感染し、50〜90代以上の男女13人が死...
9月1日