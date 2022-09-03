ふわふわ〜 コキアが見頃　東京ドイツ村　来月中旬には紅葉も

2022年9月3日 07時44分
　東京ドイツ村（千葉県袖ケ浦市）で約１５００株のコキアが見頃を迎えた＝写真。フワフワして「風で揺れる姿がかわいらしい」と来場者らが楽しんでいる。
　コキアは、約１０００平方メートルに集中的に植えられている。園担当者は「今年のコキアは生育よく丸々として、いっそうかわいい」と語る。
　見頃は今月下旬まで続く見通しで、１０月上中旬には赤く色づいた紅葉も楽しめるという。（山本哲正）

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