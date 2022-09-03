ヤ１―５中（３日）　小笠原が７勝目

2022年9月3日 21時41分 （共同通信）
　先発し８回途中１失点と好投した中日・小笠原＝神宮

　先発し８回途中１失点と好投した中日・小笠原＝神宮

　中日が連敗を４で止めた。一回にビシエドとＡ・マルティネスの連続適時二塁打で２点を先行し、六回にビシエドのソロ、七回に大島の２点二塁打で加点した。小笠原は八回途中１失点で７勝目。ヤクルトは拙攻で連勝が５で止まった。

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