古橋亨梧、序盤に負傷交代　セルティックは開幕６連勝

2022年9月3日 23時09分 （共同通信）
　レンジャーズ戦の前半、負傷したセルティックの古橋＝グラスゴー（共同）

　レンジャーズ戦の前半、負傷したセルティックの古橋＝グラスゴー（共同）

  • 　レンジャーズ戦の前半、負傷したセルティックの古橋＝グラスゴー（共同）
  • 　試合開始直後に負傷し、治療を受けるセルティックの古橋亨梧３日、グラスゴー（ロイター＝共同）
　【グラスゴー（英国）共同】サッカーのスコットランド・プレミアリーグで３日、セルティックの古橋亨梧はホームのレンジャーズ戦の前半５分に負傷交代し、５試合連続得点はならなかった。先発した旗手怜央は後半途中で退いた。前田大然は後半途中から出場。チームは４―０で快勝して開幕６連勝とした。
　古橋は試合開始直後に接触プレーで左肩付近を痛めた。

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