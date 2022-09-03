Ｆ１予選、角田裕毅は９番手　フェルスタッペンがＰＰ

2022年9月3日 23時54分 （共同通信）
　Ｆ１オランダＧＰ予選に臨むアルファタウリの角田裕毅＝３日、ザントフォールト（ロイター＝共同）

　Ｆ１オランダＧＰ予選に臨むアルファタウリの角田裕毅＝３日、ザントフォールト（ロイター＝共同）

　自動車のＦ１シリーズ第１５戦、オランダ・グランプリは３日、オランダのザントフォールトで予選が行われ、アルファタウリの角田裕毅は９番手につけた。
　レッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）がポールポジションを獲得。フェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）が２番手で続いた。（共同）

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