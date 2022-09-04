新体操の全日本クラブ選手権最終日は４日、東京体育館で行われ、個人総合で世界選手権（１４日開幕・ソフィア）代表の喜田純鈴（エンジェルＲＧ・カガワ日中）が４種目合計１１８・４００点で３連覇した。同代表の山田愛乃（イオン）は１０７・２５０点で４位だった。

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