喜田純が個人総合３連覇　全日本新体操クラブ選手権

2022年9月4日 18時22分 （共同通信）
　個人総合で３連覇を果たした喜田純鈴のフープ＝東京体育館

　個人総合で３連覇を果たした喜田純鈴のフープ＝東京体育館

　新体操の全日本クラブ選手権最終日は４日、東京体育館で行われ、個人総合で世界選手権（１４日開幕・ソフィア）代表の喜田純鈴（エンジェルＲＧ・カガワ日中）が４種目合計１１８・４００点で３連覇した。同代表の山田愛乃（イオン）は１０７・２５０点で４位だった。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

スポーツの新着

記事一覧