【午前】８時５８分、官邸。９時、松野博一、木原誠二、磯崎仁彦、栗生俊一正副官房長官、藤井健志官房副長官補、森昌文首相補佐官、原宏彰内閣府官房長、外務省の志水史雄官房長、石月英雄故安倍晋三国葬儀準備事務局長。１９分、前田匡史内閣官房参与に辞令交付。松野、木原、磯崎、栗生正副官房長官同席。２８分、自民党本部。３４分、党役員会。５１分、官邸。１０時１分、閣議。２０分、自民党本部。２１分、同党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長、遠藤利明総務会長、萩生田光一政調会長、高木毅国対委員長、関口昌一参院議員会長、世耕弘成参院幹事長、野上浩太郎参院国対委員長、木原官房副長官。１１時２２分、官邸。３０分、加藤勝信厚生労働相、松野、木原、磯崎、栗生正副官房長官、山際大志郎経済再生担当相、藤井官房副長官補、森昌文首相補佐官、迫井正深内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、厚労省の大島一博事務次官、福島靖正医務技監。５６分、自民党の額賀福志郎、公明党の赤羽一嘉両東日本大震災復興加速化本部長らから提言書受け取り。西村康稔経済産業相、西村明宏環境相、秋葉賢也復興相同席。

【午後】０時５２分、東京・芝公園の東京プリンスホテル。宴会場「プロビデンスホール」で自民党岸田派の研修会に出席。あいさつ。ジャーナリストの後藤謙次氏の講演を聴講。３時５７分、官邸。４時４１分、報道各社のインタビュー。５時１０分、東京プリンスホテル。宴会場「サンフラワーホール」で岸田派の懇親会に出席。６時３３分、東京・銀座の日本料理店「加賀屋銀座店」。田村憲久元厚労相、盛山正仁自民党衆院議員と会食。９時１９分、公邸。



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