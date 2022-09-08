【午前】８時５９分、官邸。９時４分、外務省の森健良事務次官、船越健裕アジア大洋州局長。５０分、山際大志郎経済再生担当相、山崎史郎内閣官房参与、大島一博厚生労働事務次官。１０時１２分、滝沢裕昭内閣情報官、河原淳平警察庁サイバー警察局長。１９分、滝沢内閣情報官。２７分、池田豊人香川県知事。磯崎仁彦官房副長官、平井卓也元デジタル相同席。３７分、亀岡偉民自民党衆院議員。５７分、石川正一郎内閣官房拉致問題対策本部事務局長。１１時２３分、俳優の杉良太郎氏。木原誠二官房副長官同席。５３分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。日本料理店「山里」で自民党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長、松野博一官房長官と会食。

【午後】１時２４分、官邸。２時、月刊誌「Ｈａｎａｄａ」の企画で文芸評論家の小川栄太郎氏と対談。３時１０分、浜田靖一防衛相、防衛省の鈴木敦夫事務次官、山崎幸二統合幕僚長、酒井良海上幕僚長。４６分、全世代型社会保障構築本部。４時５分、自民党本部。１０分、同党の麻生副総裁、茂木幹事長、遠藤利明総務会長、萩生田光一政調会長、森山裕選対委員長、高木毅国対委員長、関口昌一参院議員会長、世耕弘成参院幹事長、野上浩太郎参院国対委員長、木原官房副長官。４５分、官邸。５９分、松野、木原、磯崎、栗生俊一正副官房長官、村田隆内閣危機管理監、岡野正敬官房副長官補、滝沢内閣情報官、外務省の森事務次官、中込正志欧州局長、増田和夫防衛省防衛政策局長。５時１８分、保坂伸資源エネルギー庁長官加わる。６時１３分、東京・神楽坂の日本料理店「八仙」。木下康司日本政策投資銀行会長、田中一穂日本政策金融公庫総裁、関根正裕商工中金社長と会食。７時３１分、東京・紀尾井町のホテル「ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町」。レストラン「ＷＡＳＨＯＫＵ 蒼天 ＳＯＵＴＥＮ」で中国電力の清水希茂会長、滝本夏彦社長、鹿島の押味至一会長、天野裕正社長らと会食。９時１１分、公邸。



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