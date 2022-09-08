ＮＹ円、１４３円後半

2022年9月8日 21時50分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】８日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時半現在、前日比０１銭円高ドル安の１ドル＝１４３円７１～８１銭を付けた。ユーロは１ユーロ＝１・０００３～１３ドル、１４３円８３～９３銭。
　前日まで急速な円安ドル高傾向が続いていたため、利益確定や持ち高調整のためにドルを売って円を買う動きがやや先行した。

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