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欧州中央銀行、０・７５％利上げ ユーロ誕生後初、物価対策を優先
【ロンドン共同】欧州中央銀行（ＥＣＢ）は８日の理事会で、インフレ抑制のため、主要政策金利を０・７５％...
9月8日
「iPhone14」は11万9800円～ 円安で「13」より2万1千円高く 9日から注文、16日発売
米アップルは7日、スマートフォン「iPhone（アイフォーン）」の新型機「14」シリーズを発表した。...
無利子融資、９月末で終了 コロナ禍の中小企業支援
経済産業省は８日、新型コロナウイルス禍で打撃を受けた中小企業への支援策の一部を、期限通り９月末で終え...
関空、発着枠拡大で調整 １８日会合、３割増３０万回も
関西空港の地元自治体や関西経済連合会などが、同空港の発着回数の上限を引き上げる調整に入ったことが８日...
首相、１０月の経済対策表明 臨時国会で補正予算検討
岸田文雄首相は８日、１０月に総合経済対策を策定すると表明した。具体的な内容を今後、閣僚に指示する。対...
政府・日銀が急速な円安けん制 「必要な対応取る準備」
財務省と金融庁、日銀は８日、情報交換会合を開き、約２４年ぶりの円安ドル高水準を更新した円相場を巡って...