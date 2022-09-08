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英トラス新政権、物価高で支援策 年間光熱費の上限、４１万円に
【ロンドン共同】英国のトラス新政権は８日、記録的な物価高に対する家計や企業への支援策を公表した。標準...
9月9日
物価安定達成へ利上げ継続 迷いなく、パウエルＦＲＢ議長
【ワシントン共同】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長は８日、金融政策に関するオンライン討論...
欧州中央銀行、０・７５％利上げ ユーロ誕生後最大、物価対策優先
【ロンドン共同】欧州中央銀行（ＥＣＢ）は８日の理事会で、インフレ抑制のため、主要政策金利を０・７５％...
9月8日
ＮＹ円、１４３円後半
【ニューヨーク共同】８日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時半現在、前日比０１銭円高ドル安の...
「iPhone14」は11万9800円～ 円安で「13」より2万1千円高く 9日から注文、16日発売
米アップルは7日、スマートフォン「iPhone（アイフォーン）」の新型機「14」シリーズを発表した。...
無利子融資、９月末で終了 コロナ禍の中小企業支援
経済産業省は８日、新型コロナウイルス禍で打撃を受けた中小企業への支援策の一部を、期限通り９月末で終え...