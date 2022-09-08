ＮＹ株、反落

2022年9月8日 23時26分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】８日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は反落し、午前１０時現在は前日比７０・０２ドル安の３万１５１１・２６ドルを付けた。ハイテク株主体のナスダック総合指数は４８・３６ポイント安の１万１７４３・５４。
　米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が討論会でインフレ抑制に向けた行動を続けると発言したと伝わり、積極的な金融引き締め継続による米景気後退を懸念した売りが先行した。

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