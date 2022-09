ミュージシャンの岸谷香さんが、東京の街と体験を重ねて綴ります。人生の大半を東京で過ごしてきた岸谷香さんが、それぞれの時代の東京の街模様を、自らの体験や大切な思い出と重ねて書き綴るエッセーです。リアルだからこその共感あふれる連載です。

第16回 「人生を変えた習い事」(前編)若林のピアノの先生

私は小さい頃、沢山の習い事をさせてもらいました。

水泳、テニス、絵画、英語、計算クラブ…タイツを履くのが大の苦手だった私はレッスンでタイツを履くのが嫌で嫌で、お願いだから習わせないでくれと親に頼み込んだバレエ…なんてのもありました。そんな中で唯一、長続きしたのがピアノです。

私が生まれた時から、母がお嫁入り道具として持ってきたというアップライトピアノが家にありました。1歳になるかならないかのまだ赤ちゃんの私が、子供イスに座ってバンバンピアノを叩きまくる姿を白黒の写真で見た記憶があります。

バイエルは母に教わったそうです。あまり覚えてませんが。

小学生になると、当時住んでいた世田谷区若林にある、父の勤めていた会社の社宅内に、ピアノの先生が居らっしゃると解り、その先生に教えて頂く事になりました。

その先生のお名前はトミタ先生。

東京藝大の声楽科卒で、ご自宅のピアノで何人もの生徒さんを教えてらっしゃいました。声楽科の先生だけに、時々マジで発声なさると飛び上がる位の、窓ガラスがビリビリいっちゃうようなとんでもない大声で、子供ながらにたまげた記憶があります(笑)。人間的にも豊かで優しく、『音楽は楽しむもの』という私に根づいている概念はトミタ先生によって植えつけられたものと確信しています。 ですからこの先生と出会っていなかったら、音楽と私の関係性は違っていたのではないかと思います。大切な恩師の一人です。

そのトミタ先生、レッスン初回にまず言われた事は、 「香ちゃんは将来はピアニストになりたいの?」でした。

私は迷いなく「いいえ」と答えました。 するとトミタ先生はニッコリして「じゃ、好きな事、得意な事ばかり練習しましょう!」と言いました。

それがいったいどういう事を意味しているのか、当時の私にはさっぱり解りませんでしたが、得意な事だけやっていい、なんて子供が喜ぶばかりではなく、大人にとってもなかなかない有難い環境ですよね。プロを目指すんじゃないなら、苦手分野をコツコツと努力して克服しなくて良いよ~って事で、裏を返せば、プロになるなら苦手分野こそ時間をかけて克服せよ、って事ですよね。あー耳が痛い(笑)。

とにかく、この時点でトミタ先生の私への教育方針は固まったものと思われます。先生の第一目標は『ピアノが嫌にならない事』だったに違いありません。ピアノはよく『1日練習をサボると3日分下手になる』と言われます。コレに多くの生徒は苦しめられます(笑)。そんな事言ったらあっという間にマイナスになっちゃいますからね。でもトミタ先生はそうは言わず、なるべく練習が嫌に思わないように工夫されていらっしゃいました。まず毎回練習曲を私に選ばせて下さいました。基本のハノン(指のトレーニング)は私は嫌いじゃなかったので(今でも練習しようかなーって日には30~40分間ハノンを弾きます)、その他、定番のブルグミューラー(一応30番まではやっておこうネと言われやりましたが、ブルグミューラーは、難しい上に曲があまり好みではなく、ホント途中で投げ出さなかったのは奇跡!!) と、ソナチネは曲がどの曲も好きだったので、「次はどの曲やろうか~」なんて 毎回ニコニコで練習曲を選んでいました。譜面が得意じゃなかった私に、先生は怒る訳でもなく、「じゃ弾いてあげるから聞いててネ」と次に練習する候補曲を目の前で弾いて下さいました。それを聞いて、「あ!!その曲好き!! 次はその曲弾きたい!!」と言って、次の練習曲を決めていたので、それはそれは楽しいはずです。だって、スタートが「それ弾きたい!」「弾けるようになりたい!」 なので言われなくても練習しますよネ。もし読者の方でピアノの先生が居らしたら、是非、参考になさって下さいネ。弾きたい曲なら子供は練習して来るんですよ(笑) 。で、次から次へと私は好みの曲を練習していきました。すると、ある時、私はどうやら情緒溢れる美しいバラードよりも、速弾きの方が好きだということが判明。そこでどの曲も指定されたテンポよりずっと速く弾く事を許して下さって、私はもう得意気に鼻高々でとにかく速く、誰よりも速く、ちょっとつまずこうが、間違えようが、とにかく速く弾きまくりました(笑) 。

そんなある日、先生の大学時代のお仲間が集まり、発表会が行われる事になりました。

日比谷にある帝国ホテルの何トカの間で、トミタ先生はじめ、お仲間の先生方の生徒さんが一堂に会し、順番に発表曲を弾いていきます。小学校2年生の時の事です。私が先生と相談して選んだのは、得意の速弾きを最大限に生かせる曲、という事でショパンの小犬のワルツ!!すると各先生の生徒さん、何人も同じ曲を選んでいる方が居たんです。そこでトミタ先生が私におっしゃったアドバイス。「香ちゃん、誰よりも速く弾きなさい!!」「ハイッッ!!」私は燃えましたヨ。 敵は私よりずっと大きい中学生や高校生。そんな中で一番美しく、でもなく一番優しくでもなく『一番速く』弾きなさいなんてアドバイス!!火に石炭を投げ入れられたよーなもんです。香SLはモーレツな勢いで走りました(笑)。

ベージュの、首もとに大きなリボンのついたシルクのブラウスに、白と黒のヒラヒラした柔らかい生布のロングスカートに、白いサンダル。学校のお友達を2~3人招待して軽食の並ぶ円卓に座り、一人ひとり名前を呼ばれては前に出ていって、ステージにあるグランドピアノで発表曲を弾いていきました。ちょっと変わったスタイルの発表会でした。

私の記憶によると…多分私はちょっと間違えました(笑)。ミスタッチなどもたくさんあった自信があります(笑)。しかし、幼い頃から備わっていた才能なのか、そんな事は気にも止めずとにかく全速力で弾き遂げ、トヨタ先生からは 「一番速かったわよ」とお褒めの言葉をいただき、大満足で終わった発表会でした。

それからというもの、すっかりショパンに魅せられた私は、ワルツ・イ短調、華麗なる大円舞曲、幻想即興曲、英雄ポロネーズなど、次から次へとピースを買ってきてはショパンの名曲を全速力で弾きまくっていました。

さて、話が前後しますが、実は、発表会が終わって間も無く、我が家に引越しの話が浮上しました。 社宅を出て、一軒家に住もうという計画だったようです。

あれよあれよとその計画は現実となり、私たち一家は、若林から少し奥に入った都立大に住居を構える事になりました。

しかしラッキーな事に、都立大から若林までは環七をバス一本で通う事が可能で、私は引越した後もバスを使って若林のトミタ先生の所に通い続けていました。

しかしその数年後、なんと、今度はトミタ先生ご一家が、どこだったか…町田だったか…どこか通えない位の遠くへ引越してしまったのです。

こればかりはもう仕方ありません、どうにもできませんでした。

5~6年に渡り、私にピアノの楽しさを教えて下さったトミタ先生。

実はというと数回、「先生の本業は歌なんだから、香オンチなんだし歌も習ってらっしゃい~」と母に言われ(オンチだったかどーかは覚えてませんが笑) 発声を教わった事がありました。…とは言っても声の出し方を教わるのではなく音階のトレーニングで、先生がピアノで弾く和音をなぞって声を出すレッスンでした。何の音で構成されているかあてるゲームみたいなレッスンです。この数回のレッスンで今の私の相対音感は培われたものと信じて疑いません。

ただただ楽しく私を音楽へと引きずり込んで下さったトミタ先生、先生は私を夢中にさせる天才でした。もし今このコラムを読んで下さっていたら嬉しいなぁ。

そんな訳で、私の人生を変えた習い事、人生を変えた先生を、前編ではご紹介しました。

さて、後編では、トミタ先生とお別れした私の音楽人生が、いったいどう展開していくのか…どうぞお楽しみに!



岸谷 香

1996年5月31日、武道館公演をもってプリンセス プリンセスを解散。1996年結婚。

1997年奥居香ソロとしてシングル「ハッピーマン」を発売し、ソロ活動をスタートさせた。

2001年子供を授かったことをきっかけに岸谷香に改名。

2012年、東日本大震災復興支援の為、16年振りにプリンセス プリンセスを一年限定で再結成。

2014 年ソロの活動を本格的に新たにスタート。2015年6月24日シングル「DREAM」を発売、

2016年5月、10年ぶりのオリジナルアルバム「PIECE of BRIGHT」リリース。

「KAORI PARADISE」と題し、ひとり弾き語りライブを毎年実施。

2018年ガールズバンドプロジェクトを立ち上げ、ミニアルバム「Unlock the girls」をリリース。

2019年3月豊洲PITにて東日本大震災復興支援ライブ「The Unforgettable days」を実施。

2020年2月には岸谷香感謝祭と題しゲストを迎えてのコラボライブを毎年実施。

2021年2月ミニアルバム「Unlock the girls3-STAY BLUE-」をリリース。

2022年5月からは3年ぶりになるバンドライブ55th SHOUT!ツアーを実施、

9月からはKAORI PARADISE2022が予定されている。



