関連キーワード
維新、公明６選挙区に候補擁立も 馬場代表言及、次期衆院選
日本維新の会の馬場伸幸代表は９日、次期衆院選について、公明党の現職議員がいる大阪府と兵庫県の計６選挙...
9月9日
通園バス、１万カ所を一斉点検 １０月、国がマニュアル策定
静岡県牧之原市の認定こども園「川崎幼稚園」で通園バスに置き去りにされた３歳女児が死亡した事件を受け、...
臨時国会１０月上旬召集で調整 政府、補正で局面転換狙う
政府は臨時国会を１０月上旬に召集する方向で調整に入った。岸田文雄首相は物価高などに対応する総合経済対...
立民、国葬出欠は各議員自主判断 役員は来週以降決定
立憲民主党の岡田克也幹事長は９日、安倍晋三元首相の国葬を巡り、党執行役員以外の議員の出欠は個々の自主...
物価高緩和へ賃上げを後押し 政府、切れ目なく生活支援
政府は９日、物価高対策として、所得が少なく住民税が非課税になっている約１６００万世帯への５万円給付な...
野党、西村氏マニュアルを批判 「公務と無関係の負担は問題」
立憲民主党など野党は９日、西村康稔経済産業相の出張時にお土産の「荷物持ち人員」が必要などとした「対応...