政治団体・大阪維新の会は９日、所属する大阪府内の地方議員や首長と世界平和統一家庭連合（旧統一教会）との関わりで、８月に関係があったと公表した１６人以外に、３人が関連団体「世界平和女性連合」の会合参加や祝電を送るなどの接点があったと公表した。追加の３人は、大阪市議と枚方市長、田尻町議。

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