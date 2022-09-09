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＜新型コロナ＞茨城県で新たに2525人感染、2人死亡
茨城県は８日、新型コロナウイルスに感染した２人の死亡を発表した。新たな感染者は２５２５人。累計の死者...
9月9日
NHK大河で再注目 永井路子さんの「鎌倉もの」 来月25日まで古河文学館 自筆原稿など約60点紹介
今年のＮＨＫ大河ドラマ「鎌倉殿の１３人」は、鎌倉幕府の基礎を築いた二代執権・北条義時が主人公...
土浦花火大会 3年ぶり 11月5日開催
茨城県土浦市は「第九十一回土浦全国花火競技大会」を十一月五日に三年ぶりに行うと発表した。一昨...
東海第二原発 日本原子力発電本店前での市民集会が50回 「再稼働諦めさせたい」
首都圏の市民グループなどがつくる「とめよう！東海第二原発首都圏連絡会」が日本原子力発電本店（...
9月8日
＜新型コロナ＞茨城県で新たに2624人感染、3人死亡
茨城県は7日、新型コロナウイルスに感染した3人の死亡を発表した。新たな感染者は2624人。累計では死...
9月7日
かすみがうら市の宮嶋謙市長 東海第二再稼働に反対 市議会一般質問で明言
茨城県かすみがうら市の宮嶋謙市長（５９）が、日本原子力発電東海第二原発（東海村）の再稼働に「反対する...