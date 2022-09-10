任期満了に伴う静岡県熱海市長選は十一日、投開票される。新人で元市議の泉明寺みずほさん（５１）と現職で五選を目指す斉藤栄さん（５９）がいずれも無所属で立候補している。

昨年七月に発生した伊豆山地区の土石流災害を巡り、復旧・復興の進め方や行政の責任の所在などが大きな争点。復興を巡っては、泉明寺さんは「被災者の声を取り込んでいく」と訴え、斉藤さんは「計画に基づいて着実に復興を進める」と唱えている。

投票は午前七時〜午後八時に行われ、同九時十五分から南熱海マリンホールで開票される。三日現在の選挙人名簿登録者は三万一千七百七人。前回（二〇一八年）は無投票で、選挙戦となった八年前の投票率は５９・４１％だった。（向川原悠吾）

◆熱海市長選立候補者（２）＝届け出順

泉明寺みずほ（せんみょうじ・みずほ） ５１ 無新

熱海今宮神社宮司・保護司（元）市議▽国学院大院

斉藤栄（さいとう・さかえ） ５９ 無現＜４＞

市長・温泉所在都市協議会長（元）国会議員秘書・国土庁職員▽東工大院



関連キーワード 静岡