栃木県庁

栃木県と宇都宮市は十一日に九百七十二人、十二日に五百二人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計二十万九千九百九十二人。県は両日で七十歳代の男女二人、八十歳以上の女性二人の計四人の死亡も発表し、死亡者数は四百六十四人になった。

宇都宮市の高齢者施設で十五人、足利市の同施設で三十人の感染が分かり、県と宇都宮市は四百四十二、四百四十三例目のクラスター（感染者集団）と判断した。（小川直人）

居住地別の新規感染者は次の通り。

▽１１日発表（９７２人）

宇都宮市２７９人、小山市９２人、栃木市８０人、足利市５９人、佐野市５８人、那須塩原市４８人、真岡市４１人、鹿沼市、日光市各３３人、大田原市、下野市各３０人、上三川町２７人、さくら市、壬生町各２４人、矢板市１７人、高根沢町１４人、益子町１２人、那須町１１人、野木町１０人、芳賀町９人、那須烏山市６人、茂木町、那珂川町各５人、市貝町４人、塩谷町２人、県外１９人。

▽１２日発表（５０２人）

宇都宮市１６６人、栃木市５１人、小山市４８人、足利市４６人、真岡市３９人、佐野市３７人、益子町１７人、上三川町１４人、鹿沼市、那須塩原市各１２人、下野市１０人、日光市６人、大田原市、茂木町各５人、芳賀町、壬生町、那珂川町各４人、さくら市、市貝町、野木町各３人、矢板市２人、那須烏山市、那須町各１人、県外９人。



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