トラウトが７戦連続本塁打　メジャー記録にあと１

2022年9月13日 09時29分 （共同通信）
　ガーディアンズ戦の５回、７試合連続本塁打となる３５号２ランを放つエンゼルスのトラウト＝クリーブランド（共同）

　ガーディアンズ戦の５回、７試合連続本塁打となる３５号２ランを放つエンゼルスのトラウト＝クリーブランド（共同）

　【クリーブランド共同】米大リーグ、エンゼルスのマイク・トラウト外野手が１２日、クリーブランドで行われたガーディアンズ戦の五回に７試合連続となる３５号２ランを中越えに放ち、メジャー記録の８試合まであと１に迫った。
　８試合連続は、１９５６年にデール・ロング（パイレーツ）、８７年にドン・マッティングリー（ヤンキース）、９３年にケン・グリフィー（マリナーズ）が記録している。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

スポーツの新着

記事一覧