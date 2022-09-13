５回日本ハム２死二、三塁、清宮が右越えに２打席連続本塁打となる３ランを放つ＝ＺＯＺＯマリン
関連キーワード
ヤ７―９巨（１３日） 菅野が８勝目
巨人が４本塁打を含む１８安打で打ち勝った。１―１の四回に岡本和の２打席連発のソロなどで２点を勝ち越し...
9月13日
村上が王に並ぶ５５号 日本選手最多、最年少達成
プロ野球ヤクルトの村上宗隆内野手が１３日、神宮球場で行われた巨人戦で今季５５号本塁打を放ち、１９６４...
ソ９―０西（１３日） ソフトバンクが３連勝
ソフトバンクが５投手による無失点リレーで３連勝。２番手の森が３回無失点で２勝目を挙げた。周東が２安打...
断髪式、当日参加でもはさみＯＫ 昨年引退の佐ノ山親方
昨年九州場所限りで現役引退した大相撲の佐ノ山親方（元小結千代鳳）が秋場所３日目の１３日、断髪式を１０...
中０―１Ｄ（１３日） ＤｅＮＡが１安打で勝利
ＤｅＮＡがわずか１安打で勝利。七回に宮崎の三ゴロ（記録は野選）の間に１点を挙げた。ガゼルマンは７回を...
新スローガン「私たちのチーム」 ラグビー、代表候補合宿を公開
ラグビーの日本代表候補は１３日、大分県別府市での合宿を公開し、一時雨も降る中、１５人対１５人での実戦...