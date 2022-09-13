ロ３―１１日（１３日）　清宮がプロ初の５打点

2022年9月13日 21時53分 （共同通信）
　５回日本ハム２死二、三塁、清宮が右越えに２打席連続本塁打となる３ランを放つ＝ＺＯＺＯマリン

　５回日本ハム２死二、三塁、清宮が右越えに２打席連続本塁打となる３ランを放つ＝ＺＯＺＯマリン

　日本ハムが大量１１点で大勝した。清宮は四回に勝ち越し２ランを放ち、五回も３ランを打ってプロ初の１試合５打点を挙げた。７回３失点の上沢は８勝目を挙げた。ロッテは石川が４回２／３を７失点で７敗目を喫した。

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