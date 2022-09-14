【午前】９時３０分、自民党本部。３３分、党役員会。５１分、官邸。１０時２分、閣議。１０分、秋葉賢也復興相、石田優復興庁事務次官。３２分、海上保安政策プログラム第７期生の表敬。４５分、日本薬剤師連盟の山本信夫会長、荻野構一副会長。１１時３分、神田真人財務官。１６分、マルパス世界銀行総裁の表敬。４７分、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、船越健裕アジア大洋州局長。

【午後】２時、防災功労者表彰式。記念撮影。５９分、自民党本部。３時１分、同党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長。５４分、官邸。４時、鈴木俊一財務相、金融庁の中島淳一長官、堀本善雄政策立案総括官、井藤英樹企画市場局長。２０分、山際大志郎経済再生担当相、内閣府の田和宏事務次官、井上裕之内閣府審議官、村瀬佳史、林幸宏両政策統括官。４０分、遠藤利明自民党総務会長、ＮＰＯ法人「日本料理アカデミー」の村田吉弘理事長ら。５時１分、村田隆内閣危機管理監、秋葉国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官。１０分、滝沢内閣情報官。３０分、上川陽子同党幹事長代理。６時５分、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のムハンマド大統領と電話会談。３７分、東京・丸の内のパレスホテル東京。宴会場「芙蓉」で村井英樹首相補佐官、盛山正仁自民党衆院議員、松本正義関西経済連合会会長、鳥井信吾大阪商工会議所会頭、関西経済同友会の生駒京子、角元敬治両代表幹事と会食。８時４３分、公邸。



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