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市船高生 地元の名品全国へ コンサル役担いネットショップに出品 メルカリなど協力 商店支援
千葉県船橋市立船橋高校の生徒が６日、インターネットを利用して販売するＥＣ（電子商取引）ショッ...
9月14日
考案ケーキ タリーズで発売 野田鎌田学園高等専修学校生 昨年、スイーツ甲子園V
野田鎌田学園高等専修学校調理高等科（千葉県野田市）の生徒三人がコーヒーチェーン大手のタリーズ...
柏市が振り込め詐欺多発警報 金融機関やコンビニ 声かけなど徹底へ 今年初、19日まで
ニセ電話詐欺の被害が止まらない中、千葉県柏市は十三日、今年初の「振り込め詐欺多発警報」を発令した。市...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに3131人感染、16人死亡
千葉県内では13日、新たに3131人が新型コロナウイルスに感染し、60～90代以上の男女16...
9月13日
関東大震災直後の朝鮮人虐殺事件 「負の歴史」忘れない 八千代、船橋で犠牲者悼む 来年100年「差別はいまだ続いている」
関東大震災（一九二三年九月一日）直後、千葉県内でも相次いだ朝鮮人虐殺事件の犠牲者を弔う慰霊祭...
認知症の日常 蛭子さん語る イオン幕張新都心でトークイベント
認知症への理解を深めるイベントが１１日、イオンモール幕張新都心（千葉市美浜区）であり、認知症...