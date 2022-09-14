＜新型コロナ＞千葉県で新たに4416人感染、14人死亡

2022年9月14日 16時57分
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　千葉県内で14日、新たに4416人が新型コロナウイルスに感染し、70〜90歳以上の男女14人の死亡が発表された。
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