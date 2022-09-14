＜新型コロナ＞茨城県で新たに2070人感染、5人死亡

2022年9月14日 23時06分

﻿　茨城県は14日、新型コロナウイルスに感染した5人が死亡したと発表した。新規感染者は2070人。累計では死者634人、感染者34万4570人になった。（長崎高大）
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