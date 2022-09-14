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原子力関連にまた全時間 茨城県議会一般質問で自民・下路氏
日本原子力発電東海第二原発が立地する茨城県東海村選出の下路健次郎県議（自民党、三期）が十三日...
9月14日
〈新型コロナ〉茨城県で新たに589人感染、2人死亡
茨城県は13日、新型コロナウイルスに感染した2人が死亡したと発表した。新規感染者は589人で、7月...
9月13日
＜私見政見 茨城県関係国会議員に聞く＞国光文乃・衆院議員 コロナ対策 政権支える
岸田文雄首相が、新型コロナウイルス感染者の「全数把握」の見直しを二十六日から全国一律で実施する方針を...
安倍元首相の国葬 大井川・茨城県知事 出席へ
茨城県の大井川和彦知事は十二日、報道陣の取材に、二十七日の安倍晋三元首相の国葬について「政府主催の国...
水戸市長選 現職が4選出馬表明 再稼働事前同意「自らの判断で」
茨城県水戸市の高橋靖市長（５７）は十二日の市議会本会議で、来春の統一地方選で行われる市長選に...
＜新型コロナ＞茨城県で新たに1405人感染 11日発表は1834人感染、5人死亡
茨城県は１２日、新たに１４０５人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。１１日は、コロナに感染した...
9月12日