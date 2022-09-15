▽メッツ―カブス（１４日・ニューヨーク）

カブスの鈴木は、「２番・右翼」でフル出場し、３打数１安打だった。内容は四球、空振り三振、中飛、中前打、死球で打率は２割６分３厘。チームは６―３で、３連勝した。（共同）



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