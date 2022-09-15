オ３―２日（１５日）　代打若月がサヨナラ打

2022年9月15日 22時31分 （共同通信）
　１２回、サヨナラ二塁打を放ち、大喜びのオリックスの代打若月＝京セラドーム

　１２回、サヨナラ二塁打を放ち、大喜びのオリックスの代打若月＝京セラドーム

　オリックスがサヨナラ勝ち。２―２の延長十二回に太田の二塁打から好機をつくり、代打若月が右越え二塁打を放って試合を決めた。８番手の吉田凌が今季初勝利。日本ハムは九回に追い付く粘りを見せたが、最後は堀が崩れた。

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