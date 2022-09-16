【午前】９時１５分、官邸。１７分、栗生俊一官房副長官、森昌文首相補佐官、原宏彰内閣府官房長、露木康浩警察庁長官。５７分、東京・東新橋のニッショーホール。全国消防殉職者慰霊祭に出席し、あいさつ。献花。１０時４３分、官邸。４５分、河野太郎デジタル相、大串正樹デジタル副大臣、栗生官房副長官、藤井健志官房副長官補、赤石浩一デジタル審議官、総務省の内藤尚志総務審議官、吉川浩民自治行政局長、菊池浩出入国在留管理庁長官、厚生労働省の大島一博事務次官、伊原和人保険局長。１１時５分、寺田稔総務相、総務省の内藤総務審議官、大村慎一地域力創造審議官、吉川自治行政局長。

【午後】０時１分、東京・永田町の全国町村会館西館。自民党岸田派の会合に出席し、あいさつ。３８分、官邸。１時２７分、木原誠二官房副長官、新原浩朗内閣官房新しい資本主義実現本部事務局長代理。２時８分、木原官房副長官、外務省の山田重夫外務審議官、市川恵一総合外交政策局長、赤堀毅地球規模課題審議官。３０分、小川良介農林水産審議官加わる。３時３０分、外務省の山田外務審議官、志水史雄官房長、石月英雄故安倍晋三国葬儀準備事務局長、船越健裕アジア大洋州局長、河辺賢裕北米局長、中込正志欧州局長。５時、カタールのタミム首長と電話会談。１９分、吉田栄光福島県浪江町長。根本匠自民党岸田派事務総長同席。２８分、根本岸田派事務総長。６時５３分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。宴会場「曙の間」でアジアビジネスカウンシル２０周年記念祝賀会に出席し、あいさつ。８時５分、公邸。



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