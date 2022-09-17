【午前】９時１５分、官邸。１８分、栗生俊一官房副長官、森昌文首相補佐官、内閣府の大塚幸寛内閣府審議官、原宏彰官房長、外務省の志水史雄官房長、石月英雄故安倍晋三国葬儀準備事務局長。４１分、復興推進会議。１０時５分、閣議。３０分、東京・丸の内の東京国際フォーラム。日本商工会議所創立１００周年記念式典に出席し、あいさつ。１１時５４分、官邸。

【午後】１時７分、自民党本部。８分、同党の茂木敏充幹事長、萩生田光一政調会長、森山裕選対委員長。４９分、茂木幹事長。５８分、官邸。２時４５分、木原誠二官房副長官、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、山田重夫外務審議官、市川恵一総合外交政策局長、船越健裕アジア大洋州局長。３時６分、木原官房副長官、秋葉国家安全保障局長、外務省の山田外務審議官、市川総合外交政策局長、河辺賢裕北米局長、中込正志欧州局長、長岡寛介中東アフリカ局長、鯰博行経済局長、海部篤軍縮不拡散・科学部長、有馬裕南部アジア部長。４時３１分、栗生官房副長官、秋葉国家安全保障局長。４４分、経済団体などが主催する国際会議「ＧＺＥＲＯサミット」向けのビデオメッセージ収録。５時３分、滝沢裕昭内閣情報官。１６分、松野博一、木原、栗生正副官房長官、村田隆内閣危機管理監、外務省の森事務次官、中込欧州局長。２５分、神田真人財務官、保坂伸資源エネルギー庁長官加わる。６時５８分、東京・赤坂の日本料理店「赤坂浅田」。関口昌一自民党参院議員会長と会食。９時１分、公邸。



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