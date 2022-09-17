中日が追い付いて引き分けた。１―３とされた延長十二回２死一、二塁から阿部の適時打で１点を返し、さらに満塁から木下の中前打で同点とした。代打川端の２点打で勝ち越したヤクルトは、抑えのマクガフが誤算だった。

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