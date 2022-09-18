（左から）茨城県警、茨城県庁、茨城県県議会
関連キーワード
＜水戸芸術館発 クラシックへの旅＞（11）大作曲家の精神の結晶
水戸芸術館の小澤征爾館長が「クラシックの基本」と語り、故・吉田秀和初代館長が「音楽のもっとも...
9月18日
安倍晋三元首相の国葬に中村喜四郎氏ら立憲民主党の3氏は欠席の意向 茨城県内国会議員
立憲民主党茨城県連は、二十七日に行われる安倍晋三元首相の国葬に、県連所属の中村喜四郎（衆院比例北関東...
＜新型コロナ＞茨城県の新規感染者は1372人、5人が死亡
茨城県は17日、新型コロナウイルスに感染した5人の死亡を発表した。新規感染者は1372人。累計では...
9月17日
潮騒BGMに気ままに読書 大洗で今年も「砂浜図書館」 約1200冊 女性に人気
潮騒に包まれながら読書を楽しめる「砂浜図書館」が、大洗サンビーチ（茨城県大洗町）で始まった。...
＜コロナと生きる＠いばらき＞医療機関 6割が「負担減った」 県医師会アンケート 全数把握中止で
茨城県医師会は十六日、新型コロナウイルス感染者全員の発生届提出を求める「全数把握」を取りやめたことに...
あん肝使ったすき焼き完成 北茨城市の老舗旅館
地元産のあん肝を使った独自メニューの開発を続ける茨城県北茨城市の老舗「まるみつ旅館」が、第四...