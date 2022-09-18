＜新型コロナ＞茨城県で1433人が新たに感染、1人死亡

2022年9月18日 20時46分
（左から）茨城県警、茨城県庁、茨城県県議会

（左から）茨城県警、茨城県庁、茨城県県議会

﻿　茨城県は18日、新型コロナウイルスに感染した1人の死亡を発表した。新規感染者は1433人。累計では死者651人、感染者35万857人になった。（宮尾幹成）
【関連記事】警戒レベルを1段階引き下げ、「COCOA」停止へ＜コロナ1週間＞

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

茨城の新着

記事一覧