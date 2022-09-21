国内５例目のサル痘感染者　東京、海外渡航歴なし

2022年9月21日 20時34分 （共同通信）
　サル痘ウイルスの電子顕微鏡写真（国立感染症研究所提供）

　サル痘ウイルスの電子顕微鏡写真（国立感染症研究所提供）

　東京都は２１日、都内に住む６０代男性のサル痘への感染を確認したと発表した。国内での感染確認は５例目。医療機関に入院しており、発疹などの症状があるが状態は安定している。
　都によると、海外渡航歴はないが、海外から日本を訪問していた人と発症前に接触歴があった。１６日に発症し、２０日に医療機関を受診して検査で陽性が確定した。

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