＜新型コロナ＞茨城県で1677人が新規感染、3人死亡

2022年9月23日 17時05分
（左から）茨城県警、茨城県庁、茨城県県議会

（左から）茨城県警、茨城県庁、茨城県県議会

﻿　茨城県は23日、新型コロナウイルスに感染した3人の死亡を発表した。新規感染者は1677人。累計では死者667人、感染者35万6516人になった。
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