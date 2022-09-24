中日が競り勝った。一回に木下の適時打で先制。同点の三回はビシエドの適時二塁打で勝ち越した。小笠原は７回を１失点、１０奪三振で自己最多の９勝目。Ｒ・マルティネスが３７セーブ目。巨人は岡本和のソロによる１点に終わった。

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