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移動販売車応援 シェアキッチン さいたまにオープン
フードトラックやキッチンカーと呼ばれる、飲食物の移動販売車。コロナ禍で注目が高まる中、使い勝...
9月24日
交通死亡事故ゼロ4000日 埼玉県警・小鹿野署管内 タレントの山口良一さんが一日署長
小鹿野署は二十三日、管内（埼玉県小鹿野町と秩父市吉田地域）の交通死亡事故ゼロの日数が四千日を...
＜新型コロナ＞どうなる？ 自治体ごとに違う全数把握簡略化 2日開始した茨城の医療機関「負担減った」と歓迎
新型コロナ感染者の全数把握の簡略化に伴い、感染者数の発表方法も大きく変わる。区市町村ごとの新規感染...
＜新型コロナ＞埼玉県で3924人の新規感染、6人死亡
埼玉県内で23日、新型コロナウイルスの新たな感染者3924人と、80〜90代の男女6人の死...
9月23日
在宅医療や介護従事者への安全確保対策に 埼玉県「9月補正」に事業費盛り込む ふじみ野市の医師射殺事件受け
埼玉県ふじみ野市で一月、在宅医療に携わっていた医師が射殺され、患者の息子が殺人罪などで起訴された事件...
入間市議会 6月第1日曜は「狭山茶の日」 「おいしい狭山茶大好き条例案」可決
埼玉県入間市議会九月定例会は二十二日、市の特産物「狭山茶」の振興や茶畑の風景を後世に伝えるこ...