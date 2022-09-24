＜新型コロナ＞埼玉県で新たに2772人が感染、4人死亡

2022年9月24日 18時25分
　埼玉県内で24日、新型コロナウイルスの新たな感染者2772人と80〜100歳代の4人の死亡が発表された。新規感染者数は31日連続で前週の同一曜日を下回った。
　県は大学と高齢者施設でクラスター（感染者集団）が発生したと発表した。
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