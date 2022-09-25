＜新型コロナ＞千葉県で2502人感染　4人死亡

2022年9月25日 17時06分
　千葉県内では２５日、新型コロナウイルスで新たに２５０２人が感染し、８０代以上の男女４人が亡くなったと発表された。
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