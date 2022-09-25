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千葉県銚子市出身のプロレスラーでリングデビュー十年目のＹＡＫＯ（やこ）さん（２５）＝本名・清...
9月25日
津田沼高生、韓国童謡高らかに 日韓交流イベントで伝統衣装まとい6曲披露
日本と韓国の文化の祭典である「日韓交流おまつり２０２２ ｉｎ Ｔｏｋｙｏ」イベントが二十四日...
＜新型コロナ＞千葉県で2194人の新規感染、5人死亡
千葉県内では24日、新型コロナウイルスに2194人が感染し、70〜90代以上の男女5人が死亡...
9月24日
＜新型コロナ＞複数の自宅療養者の状態を一目で 松戸の医師、効率化システム開発
新型コロナウイルス感染症の「自宅死」が増加傾向にある中、千葉県松戸市で診療所を営む千葉大医学...
オンライン授業 対面とのベストミックスを 市川市内4大学 学生に意識調査
コロナ禍で導入が進んだオンライン授業について、千葉県市川市内の四大学が学生に行った意識調査の...
＜新型コロナ＞どうなる？ 自治体ごとに違う全数把握簡略化 2日開始した茨城の医療機関「負担減った」と歓迎
新型コロナ感染者の全数把握の簡略化に伴い、感染者数の発表方法も大きく変わる。区市町村ごとの新規感染...