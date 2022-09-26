静岡県の裾野市議選が二十五日に告示され、定数一九に対して二十一人が立候補を届け出た。投開票は十月二日。

立候補者の内訳は現職十六人、新人四人、元職一人。党派別では公明、共産が各二人、無所属十七人。

期日前投票は十月一日まで市役所で受け付け、十月一日のみ生涯学習センターでも受け付ける。二十四日現在の選挙人名簿登録者数は四万一千七百二十九人。（佐野周平）

◇裾野市議選立候補者（一九…２１）＝届け出順

則武優貴 ２５ 会社員 無新

杉山茂規 ４７ 会社役員 無現

佐野利安 ６９ 党支部長 公現

内藤法子 ７０ 市副議長 無現

大橋勝彦 ６３ （元）病院職員 無新

小林浩文 ６１ （元）副市長 無新

木村典由 ４８ 豆腐製造業 無現

三富美代子 ６４ 党支部長 公現

二ノ宮善明 ６７ 保護司 無現

土屋主久 ６８ （元）三島市部長 無現

中村純也 ４８ 会社員 無現

賀茂博美 ４８ 福祉団体代表 無現

岡本和枝 ７３ 党地区役員 共現

勝又豊 ６０ 農業 無現

浅田基行 ５２ 製造会社員 無現

小林俊 ７１ （元）会社員 無現

増田祐二 ４１ ＮＰＯ広報 無現

勝又利裕 ６５ （元）市部長 無現

井出悟 ５１ トヨタ社員 無現

矢崎徹夫 ６８ （元）学校教諭 共新

杉本平治 ６７ 高校校友会長 無元



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