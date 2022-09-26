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民間軍事会社の設立認める ワグネル、ロシア大統領側近
ロシアのプーチン大統領の側近で食品関連企業経営者のプリゴジン氏は２６日、民間軍事会社ワグネルの創設者...
9月26日
米、ロシア核使用の対応策用意 国務長官も「破滅的結果」警告
【ワシントン共同】ブリンケン米国務長官は２５日放送のＣＢＳテレビのインタビューで、ウクライナに侵攻し...
ロシアの学校で乱射、１３人死亡 犯人は自殺
ロシア中部ウドムルト共和国イジェフスクの学校で２６日、男が銃を乱射し、子ども７人を含む計１３人が死亡...
米韓演習、陸空軍も投入 北朝鮮ミサイルに警戒続く
【ソウル共同】米韓海軍は２６日、約５年ぶりに日本海での大規模演習を開始した。韓国海軍は、米国の原子力...
イタリア中道右派連合 指導者3人は個性派ぞろい…連立政権が誕生しても内紛？
２５日のイタリア総選挙で勝利した中道右派連合を率いる指導者は個性派がそろい、対立点も多い。右派３党を...
イタリア、極右躍進で対ロシア国際協調路線に打撃 G7・EUとの関係悪化懸念
２５日のイタリア総選挙では、極右政党「イタリアの同胞」（ＦＤＩ）などの中道右派連合が勝利した。首相指...