キューバで同性婚合法化へ

2022年9月26日 22時36分 （共同通信）
　【ハバナ共同】キューバで同性婚の合法化などを含む家族法改正案の賛否を問う国民投票が行われ、選挙当局は２６日、暫定結果で過半数が賛成票を投じたと発表した。国営メディアが報じた。

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