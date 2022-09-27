【午前】９時１４分、皇居。帰国の記帳。３１分、官邸。３２分、木原誠二、磯崎仁彦、栗生俊一各官房副長官、森昌文首相補佐官、榊真一内閣府政策統括官、岡村次郎国土交通省水管理・国土保全局長。１０時２分、閣議。１３分、松野博一、木原、磯崎、栗生正副官房長官、藤井健志官房副長官補、森首相補佐官、原宏彰内閣府官房長、石月英雄外務省故安倍晋三国葬儀準備事務局長。３１分、松野、木原、磯崎正副官房長官、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の山田重夫外務審議官、志水史雄官房長、石月故安倍晋三国葬儀準備事務局長、船越健裕アジア大洋州局長、河辺賢裕北米局長。３７分、木原、磯崎両官房副長官、秋葉国家安全保障局長、外務省の山田外務審議官、志水官房長、石月故安倍晋三国葬儀準備事務局長、船越アジア大洋州局長、河辺北米局長。

【午後】０時４２分、東京・元赤坂の迎賓館。５７分、国際エネルギー機関（ＩＥＡ）のビロル事務局長と会談。１時２２分、スイスのブルカルテル元大統領と会談。４９分、ガボンのラポンダ首相と会談。２時２０分、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のハーリド・アブダビ執行評議会委員兼執行事務局長と会談。４３分、タンザニアのマジャリワ首相と会談。３時３分、エストニアのラタス国会議長と会談。２５分、ルーマニアのチウカ首相と会談。５９分、フィリピンのサラ・ドゥテルテ副大統領兼教育相と会談。４時１８分、ベトナムのグエン・スアン・フック国家主席と会談。５時、インドネシアのマアルフ副大統領と会談。３５分、米国のハリス副大統領と会談。６時２９分、岸田文雄首相主催のハリス氏との夕食会。７時４６分、公邸。



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